Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre ce s-a intamplat in SUA, cand a fost prins beat la volan. “Fusese ziua colegului de camera. Am baiut indeajuns incat sa nu depașesc limita legala. Am consumat bere. Nu pot sa duc 7-8 beri. Am recunoscut…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre ce s-a intamplat in SUA, cand a fost prins beat la volan. "Fusese ziua colegului de camera. Am baiut indeajuns incat sa nu depașesc limita legala. Am consumat bere. Nu pot sa duc 7-8 beri. Am…

- ”Transparenta si profesionalism. Executia bugetara fata de program dupa 6 luni”, a scris, vineri dimineata, pe Facebook, Florin Citu, alaturi de un grafic care prezinta realizarile ministerelor. Astfel, fata de programul la 6 luni, Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, se afla la…

- S-a aflat ca se prelungește din nou starea de alerta pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile. Premierul și miniștrii au avut joi, 5 august, ședința la Palatul Victoria. Iar la finele reuniunii Executivului pe care il conduce, Florin Cițu a ieșit in fața presei cu un anunț pe acest subiect.…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunțat, joi, in timpul conferinței de presa ca unele ministere nu au o executie bugetara buna, iar unele pot fi ajutate cu sumele pe care nu au reușit sa le cheltuiasca. „Cine nu a cheltuit banii pana acum trebuie sa vina cu explicatii foarte bune”, a mai transmis…

- Intalnirea la care vor participa primarii din județul Teleorman va avea loc, astazi, de la ora 15:00.Aproximativ 50 de primari vor participa la discuțiile de la Palatul Victoria. Din informațiile Realitatea PLUS, premierul și primarii teleormaneni vor discuta despre imparțirea banilor in urma rectificarii…

- Saptamana viitoare va fi aprobat actul normativ privind interdictia de a cumula pensia cu salariul la stat, a anunțat joi primul ministru Florin Cițu. „Interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat se va aproba saptamana viitoare“, a declarat Florin Citu, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca la discuția pe care o va avea joi cu premierul Florin Cițu va merge cu mai mulți specialiști ai partidului, dar și cu reprezentanți ai IMM-urilor și ai sindicatelor. El a spus ca nu este deranjat de modul in care a fost anunțata intalnirea. „Eu nu pot decat…