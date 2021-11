Stiri pe aceeasi tema

- Fața de perioada de dinaintea pandemiei, Romania se situeaza in primele patru state din Uniunea Europeana ca revenire economica, superioara mediei UE, susține bilanțul Guvernului Cițu, publicat joi. Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020. Guvernul Cițu spune ca a inceput…

- Fața de perioada de dinaintea pandemiei, Romania se situeaza in primele patru state din Uniunea Europeana ca revenire economica, superioara mediei UE, susține bilanțul Guvernului Cițu, publicat...

- Bilantul complet poate fi accesat . „Florin Citu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reusit sa obtina cea mai mare crestere a Produsului Intern Brut din Uniunea Europeana, Romania situandu-se intre primele patru state din UE ca revenire economica. Dezideratul…

- Guvernul a publicat, joi, in ziua preluarii mandatului de catre noul cabinet PSD PNL UDMR condus de Nicolae Ciuca, bilanțul activitații fostului cabinet Florin Cițu. „Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reușit sa obțina cea mai mare creștere…

- Situație halucinanta la conferința de presa a PNL, la care au participat premierul interimar, Florin Cițu, și premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Reporterii au izbucnit in ras cand Cițu a anunțat ca echipa Ciuca va trece la votul din Parlament, deși atat USR, cat și PSD au anunțat ca nu vor vota un…

- Președintele Klaus Iohannis avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Șeful statului a discutat, pe rand, cu reprezentanții PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și ai minoritaților naționale. La final, seful statului a decis ca Dacian Ciolos sa fie premier. Klaus Iohannis,…

- Ludovic Orban trage cu dinții la binele liberalismului, mai ales ca realizeaza ca PNL e „prabușit in increderea publica“. In aceste condiții, fostul lider liberal afirma ca „Daca nu putem sa salvam PNL, evident ca salvam liberalismul din Romania”. Pe de alta parte, fostul premier crede ca „ar fi tupeu…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca ancheta DNA cu privire la modul in care s-au facut achizițiile de vaccinuri este bine-venita. El spune ca decizia de a comanda vaccinurile a fost luata de premier, fara a consulta Ministerul Sanatații. „Anchetarea de catre DNA a modului…