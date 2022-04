Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu si-a anuntat sambata demisia de la conducerea PNL, el precizand ca si-a inregistrat demisia la partid, desi ar fi vrut sa si-o prezinte in fata colegilor din Biroul Executiv, dar acestia nu au venit la sedinta. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a facut primele declarații dupa ce in spațiul public au aparut informații potrivit carora mai mulți președinți de filiale județene au solicitat demisia acestuia de la conducerea partidului.

- Aproape 40 de organizații municipale și județene ale PNL ii vor inainte joi o scrisoare președintelui partidului, Florin Cițu, prin care ii vor cere acestuia sa demisioneze, au declarat surse liberale oficiale pentru G4 Media. Locul ai va fi lasat premierului Nicolae Ciuca. Daca Floin Cițu va refuza…