Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea PNL Florin Cițu și-a anunțat sambata demisia de la șefia PNL, dupa șase luni dupa a preluat funcția de președinte al partidului. El a facut acest anunț dupa mai multe zile in care liderii care l-au susținut sa ajunga la șefia partidului au cerut schimbarea sa din funcție. „As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, asa ca doar am inregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din functia de presedinte al Partidului National Liberal”, a declarat Citu. Știre in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

