Premierul Florin Citu a susținut, sambata, de Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse, ca pandemia COVID-19 a aratat cat de important este rolul femeilor in aceasta perioada, ele fiind, de cele mai multe ori, in prima linie a luptei impotriva acestui virus. „Pandemia a accentuat insa inegalitatile intre femei si barbati, in aproape toate domeniile […]