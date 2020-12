Stiri pe aceeasi tema

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2030, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Sectorul industrie a…

- „Sectorul industrie a trecut pe PLUS dupa 19 luni! "V"????In octombrie 2020 dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva. Acest sector a fost aruncat in recesiune in aprilie 2019. Revenirea sectorului industrial reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o creștere economica peste…

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2030, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2030, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. …

- Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a anunțat ca Romania a evitat recesiunea și a revenit la creștere economica. El susține ca revenirea economica a fost posibila datorita masurilor rapide și eficiente ale Guvernului Orban. In trimestrul al treilea economia a crescut cu 5,6%, conform…

- "Romania este SINGURA țara din UE in care investitiile au avut o contribuție pozitiva la dinamica PIB in primul semestru al anului 2020.30 de miliarde lei investiți in 9 luni de zile:- cea mai mare suma din ultimii 10 ani- mai mult decat tot anul 2016 sau 2017.Investitiile garanteaza…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a reactionat dur dupa votul de miercuri din Parlament si spune ca PSD trebuie sa dispara, iar votul este "cea mai clara dovada ca nu se lasa pana nu arunca Romania in aer".

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma, miercuri seara, ca nu a exagerat cu nimic in momentul in care a afirmat ca „PSD este un pericol pentru sanatatea economica a Romaniei”, referindu-se la amendamentele adoptate de comisiile reunite de buget. „PSD a votat sa creasca deficitul…