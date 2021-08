Premierul Florin Cițu nu a crut sa raspunda cșlar daca iși va da demisia in cazul in care pierde alegerile pentru șefia PNL, așa cum a anunțat contracandidatul sau, Ludovic Orban, ca va face intr-o astfel de situație. Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat, luni, seara, intr-o emisiune la Digi 24, ca iși […] The post Florin Cițu se ține de scaun. Nu i-a raspuns lui Orban privind o eventuala demisie, daca pierde alegerile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .