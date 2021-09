Florin Cîțu se duce în Vamă, chiar dacă vara a trecut Florin Cițu se duce, in sfarșit, așa cum a promis vara aceasta, in Vama Veche in weekendul care urmeaza. Premierul se va caza insa la Neptun, la una din vilele de protocol, iar in Vama va ajunge doar in vizita. Pana in weekend insa, prim-ministrul are o ședința de guvern miercuri, la care vrea sa […] The post Florin Cițu se duce in Vama, chiar daca vara a trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a spus ca ii așteapta in continuare pe liderii USR PLUS la discuții, chiar daca miniștrii USR-PLUS au demisionat, luni seara, din funcțiile pe care le dețin in guvernul sau. Premierul le transmite ca”este trist” sa ii vada alaturi de AUR și PSD. ”Sunt deschis, in continuare, sa pastram…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, catalogheaza scandalul din PNL pentru șefia partidului dintre Florin Cițu și Ludovic Orban, ca fiind “golaneala”. “Nimic mai mult, nimic mai puțin”, susține șeful USR PLUS București. Afirmația lui Vlad Voiculescu, despre care o parte a presei a afirmat ca…

- Moment stanjenitor, duminica dimineața, pentru Florin Cițu, la ceremonia de Ziua Marinei, desfașurata la Constanța. Premierul a incercat sa urce pe nava “Mureș” odata cu președintele Klaus Iohannis, dar a fost oprit de cei de la Protocol, transmite Antena 3. La un moment dat, președintele Klaus Iohannis…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…

- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…