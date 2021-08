Stiri pe aceeasi tema

- „Probabil ați observat ca declar toate aceste aspecte. Aș vrea sa clarificam lucrurile chiar de astazi, din aceasta discuție, pentru ca este foarte important sa știe lumea care este adevarul, ce este știre falsa și ce este adevarat. Da, exista o companie la care faceți referire care este o companie…

- Potrivit premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni.Biroul Politic National al PNL l a validat pe deputatul Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor.Conform premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni."Votul…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a intervenit luni, la Romania TV, pentru a comenta scandalul aparut in coalitia de guvernare si declaratiile spectaculoase facute politicienii din PNL si USR-PLUS, mai ales de Alexandru Nazare, fost ministru al Finantelor, demis de Florin Citu. Mihai Tudose…

- Adrian Nastase a vorbit in cadrul emisiunii ”Subiectiv” de la Antena 3 despre batalia politica din PNL și despre motivul pentru care crede ca Alexandru Nazare a fost demis din funcția de ministru al Finanțelor. Adrian Nastase considera ca Florin Cițu are avantajul funcției de premier in batalia cu…

- Alexandru Nazare explica de ce nu a vrut sa demisioneze de la conducerea Ministerului de Finanțe. El afirma ca i-a spus premierului Florin Cițu ca și-a facut treaba și a adus ca argument execuția bugetara. “I-am spus premierului ca mi-am facut treaba, ca am rezultate vizibile, apreciate chiar de el…

- Conform acelorasi surse, interimatul ar putea fi asigurat pentru scurt timp de catre premierul Florin Citu. Dan Vilceanu, al carui nume a mai fost vehiculat pentru diverse pozitii din Guvern, este favorit pentru ocuparea postului de ministru al Finantelor. Aceleasi surse sustin ca liderul PNL Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Pitesti, ca nu a auzit despre o intentie a premierului Florin Citu de a face o remaniere care sa-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustinand ca el este multumit de activitatea ministrilor…

- Partidul Legii și Dreptații a depus, ieri, actele la Comisia Electorala Centrala pentru a participa la alegerile anticipate, din 11 iulie 2021, iar cap de lista este Mariana Durleșteanu. Fosta ministra a Finanțelor și fosta candidata la funcția de prim-ministra, Durleșteanu la emisiunea UNInterviu,…