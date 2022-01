Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la un post TV, liderul PNL a afirmat ca cel mai mare pericol, in acest moment, este ca valul de scumpiri sa dublat de masuri populiste nesustenabile pe termen lung.„In mediul economic deja se construieste o situatie dificila. Cresterea preturilor la gaze a dus la antrenarea creșterii altor prețuri,…

- Liderul partidului de guvernamant PNL, fostul premier Florin Cițu, a declarat marți seara, la Digi24, ca Romania risca sa intre in recesiune in acest an. „Sa stiti ca acum vorbim de facturile la gaze, dar in acelasi timp exista in mediul economic, deja se construieste, o situatie dificila.…

- Masura introducerii certificatului verde la locul de munca nu va fi adoptata de Guvern pana la sfarsitul acestui an, a declarat, miercuri, la Horezu, in judetul Valcea, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Intrebat daca Guvernul ar putea introduce certificatul verde pana la sfarsitul acestui…

- Fostul presedinte al Partidului National Liberal și șeful noii formațiuni politice Forța Drerptei, Ludovic Orban a participat miercuri, la Horezu, la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea marelui om politic liberal Ion Gheorghe Duca. Acesta a depus o coroana de flori la monumentul inaltat…

- „Liberalii sunt o forta politica vie, activa si capabila sa duca mai departe Romania alaturi de aliatii si partenerii sai occidentali”, a declarat miercuri, la Horezu, judetul Valcea, premierul Nicolae Ciuca.Prezent la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea marelui om politic liberal Ion…

- ​Nicolae Ciuca și-a depus oficial mandatul de premier desemnat, marți dimineața, printr-o scrisoare trimisa conducerii Parlamentului. Reamintim ca astazi era programata audierea miniștrilor in comisiile parlamentare, iar miercuri ar fi urmat sa aiba loc votul de investitura pentru guvernul minoritar…

- Guvernul va subventiona o parte din gigacalorie, dar in baza unor principii de alocare clar stabilite, a declarat prim-ministrul interimar Florin Citu, informeaza AGERPRES . „Este o situatie speciala si, indiferent de situatia politica, trebuie sa venim cu solutii in momentul acesta. Si as vrea sa avem…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, cel care și-a dat demisia din Guvern, dar nu i-a fost acceptata de catre premier, a demisionat din grupul parlamentar al PNL, de la Senat. ”Dragi prieteni, Am decis sa ma retrag din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal de…