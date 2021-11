Stiri pe aceeasi tema

- S-a votat decizia de a avea un sistem alternativ de premieri cu primul premier din partea PNL, spune liderul liberal, Florin Cițu. El anunța ca nu a fost votata flexibilizarea numelui premierului propus de...

- Nicolae Ciuca a anunțat luni seara in ședința Biroului Executiv al PNL ca iși depune mandatul de premier desemnat, au declarat surse politice. Liberalii s-au intrunit luni seara pe fondul solicitarilor venite interiorul partidului ca Nicolae Ciuca sa isi depuna mandatul și in contextul in care Executivul…