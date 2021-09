Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, reprezentantul USR PLUS, a comentat inlocuirea lui Octavian Berceanu din fruntea Garzii de Mediu in baza unei decizii a premierului Florin Cițu. Wow, inlocuitorul este fiul unui primar PNL din...

- Decizia de astazi a premierului Cițu de a-l demite pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Garzii de Mediu a generat deja reacții in spațiul public. Printre cele mai dure reacții de pana acum se numara cea semnata de Tudor Chirila. De altel celebrul artist a mai avut astfel de comentarii dure in…

- Alexandru Lucian Vasile, comisar general adjunct la Garda de Mediu, îl înlocuiește pe Octavian Berceanu la șefia instituției dupa demiterea sa de catre premierul Florin Cîțu pe motiv ca era propus de USR-PLUS. Alexandru Lucian Vasile este președintele TNL Calarași și fiul primarului…

- Artistul Tudor Chirila l-a facut ticalos pe premierul Florin Cițu pentru ca l-a dat afara pe Octavian Berceanu din funcția de șef al Garzii de Mediu și ca i-a epurat pe toți membrii numiți de USR PLUS in diverse posturi de decizie. Conform lui Chirila, oamenii sunt zburanți pentru ca PNL sa poata acapara…

- Razboiul dintre premierul Florin Cițu și foștii parteneri de coaliție USR PLUS a ajuns astazi la ultimul capoitol. Dupa scandalul genrat de demiterea ministruli de justiție, USR PLUS a decis sa iasa de la guvernare cu toți miniștrii. Ca raspuns Cițu a demis toți secretarii de stat, prefecții și inalți…

- Decizia premierului Florin Cițu de eliberare din funcția de comisar general al Garzii Nationale de Mediu a lui Octavian Berceanu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Plecarea sa are loc in contextul in care, pe fondul retragerii din guvern a miniștrilor USR PLUS, premierul…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial (mai multe aici). Berceanu face parte USRPLUS și susține ca in spatele deciziei lui Florin Cițu ar fi vorba de motive politice. „Am observat și ii mulțumesc.…

- Octavian-Alexandru Berceanu a fost eliberat din functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie s-a stabilit ca Alexandru Lucian Vasile, comisar general…