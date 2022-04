Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Florin Cițu, s-a intalnit, miercuri, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cițu a susținut un discurs in cadrul Congresului autoritaților locale și regionale, prezidat de președintele Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Presedintele american Joe Biden a confirmat miercuri, 16 martie, trimiterea unui ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone si sisteme antiaeriene, relateaza AFP si Reuters.La cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s a adresat miercuri…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a transmis joi, 3 martie, ca dupa ce in 2020, cand era premier, a exclus companiile din China de la contractele finanțate din fonduri europene, acum va cere eliminarea accesului firmelor rusești la „orice forma de finanțare din taxele romanilor”. „Anul trecut am dat o…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…