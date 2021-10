Florin Cîțu s-a enervat pe parlamentarii PNL din cauza cărora a picat la vot obligativitatea Certificatului verde Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care este acum la […] The post Florin Cițu s-a enervat pe parlamentarii PNL din cauza carora a picat la vot obligativitatea Certificatului verde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care introducea obligativitatea certificatului verde la locul de munca a fost respins, miercuri, de plenul Senatului, dupa ce nu a obținut suficiente voturi favorabile. Senatul este prima camera sesizata. Proiectul merge la Camera Deputaților, care este camera decizionala. Astazi,…

- Guvernul propus de Dacian Cioloș a picat la vot in Parlament, cu 184 de voturi “impotriva” și doar 88 voturi “pentru”. Toți parlamentarii USR prezenți la ședința plenului au votat, alaturi de cei cațiva parlamentari PNL din tabara Orban, care nu au vrut sa respecte directiva de partid a lui Florin Cițu,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…

- Medicii și asistenții medicali s-au adunat, luni, in fața Guvernului pentru a depune memorii. Ei sunt nemulțumiți de obligativitatea certificatului verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, pentru personalul medical. „Astazi, 4 octombrie, membrii Sanitas din toata țara depun memorii…

- Este oficial. Certificatul verde va fi obligatoriu in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care impune obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul…

- Ludovic Orban s-a dezlanțuit, vineri, la adresa lui Florin Cițu și a susținatorilor sai, in discursul susținut la prezentarea moțiunii sale in fața membrilor filialei PNL Prahova. “Din pacate, daca ne uitam la sondajele de opinie, de doua luni și jumatate pare ca tot ce am construit e pus in pericol.…

- USR PLUS cere demisia premierului Florin Cițu. Declarațiile celor doi copreședinți au venit la cateva minute dupa anunțul prim-ministrului Florin Cițu, care a spus ca proiectul Anghel Saligny a fost adoptat in ședința de Guvern. Miniștrii USR PLUS au lipsit de la ședința de Guvern de vineri. “Avem mandat…

- Vicepremierul Dan Barna, care iși dorește cu ardoare de la Florin Cițu, sa fie pus șef la Camera Deputaților in locul lui Ludovic Orban, in cazul in care premierul va caștiga alegerile PNL, a devenit un adevarat “mielușel” in relația cu prim-ministrul. Copreședintele USR PLUS fusese mandatat, luni dupa-amiaza,…