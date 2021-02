Florin Cîțu s-a enervat: “Este un singur premier!” Premierul Florin Cițu s-a suparat, marți, la Parlament, spunand ca exista un „singur premier” care va face evaluarea execuției bugetare și care va lua o decizie in acest sens. Premierul a fost intrebat cand va fi adoptat bugetul, el raspunzand ca deocamdata este in curs de avizare, apoi proiectul va fi supus adoptarii in ședința […] The post Florin Cițu s-a enervat: “Este un singur premier!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

