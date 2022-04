Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat, intr-o conferința de presa, absența președintelui Senatului, Florin Cițu, din delegația care a mers ieri in vizita in Ucraina. Ciuca a spus ca a fost vorba despre doua vizite planificate separat. „Este vorba de numarul membrilor care puteau sa faca parte din delegație,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marți, 26 aprilie, oficialilor romani care au mers la Kiev și in localitațile ucrainene asediate de Rusia ca le mulțumește pentru sprijinul acordat armatei și pentru ajutorul umanitar. „Romania este un partener de incredere”, a precizat Zelenski.…

- „In primul rand vreau sa spun ca ma bucura foarte mult intalnirea noastra. Va mulțumesc pentru ca ați venit intr-un moment atat de important pentru Ucraina. Este un semnal minunat, un semnal extraordinar prin care aratați ca susțineți Ucraina in razboiul cu Federația Rusa.Vrem sa va mulțumim pentru…

- Astazi, președintele Camerei Deputaților, buzoianul Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția s-a purtat in Ucraina. Al treilea om in stat a fost și in cateva zone lovite crunt de razboi. Ciolacu a fost insoțit de premierul Nicolae Ciuca.„Am fost, in a…

- Prim ministrul Romaniei Nicolae Ionel Ciuca a efectuat, la 26 aprilie 2022, o vizita de lucru in Ucraina, la Kiev, pe parcursul careia a fost insotit de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, informeaza Guvernul Romaniei. Premierul Romaniei…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi luni, de la 19.00, in Parlamentul Romaniei, la cererea președintelui Senatului, Florin Cițu. Discursul lui Zelenski a fost confirmat de Ambasada Ucrainei in Romania. In deschiderea ședinței, Cițu va ține un discurs de trei minute, iar alte trei minute…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, in sedinta comuna in care presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sustine un discurs prin sistem videoconferinta. La sedinta este prezent si premierul Nicolae Ciuca. Conform programului aprobat de Birourile permanente reunite, presedintii celor…

- Președintele Volodimir Zelenski se adreseaza Parlamentul de la București, luni, seara de la ora 19.00, iar la eveniment participa și premierul Nicolae Ciuca. „Ora 19.00 Participare la ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei, prilejuita de intervenția președintelui Ucrainei, Volodimir…