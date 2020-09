Florin Cîțu s-a dezlănțuit: 'PSD trebuie să dispară'. Ce acuzații grave face acesta Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, lanseaza un nou atac la adresa PSD, afirmand, sambata, ca la inceputul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-Up Nation erau de 1,4 miliarde lei, iar alocarea era de doar 383 de milioane. Cițu face și o afirmație grava: „PSD trebuie sa dispara”. „La inceputul anului 2019 restanțele la plata facturilor pentru Start-up Nation erau de 1,4 miliarde lei. Cu toate acestea, PSD a alocat pentru tot anul 2019 un buget de DOAR 383,6 milioane lei pentru plata facturilor restante in acest program. Bani alocați doar pe hartie. Ticaloșie marca PSD.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

