Florin Cîţu: Românii trebuie să înţeleagă că amânarea ratelor nu înseamnă iertare şi trebuie să fie cumpătaţi Guvernul adopta joi OUG cu privire la amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni. "Romanii trebuie sa inteleaga ca amanare nu inseamna iertare si trebuie sa fie cumpatati. Daca avem nevoie de pasuire sa incepem cu o luna, doua, sa nu ne cream probleme pe viitor.(...) Este vorba de (amanare n.r) pana la noua luni, dar oamenii pot folosi aceasta posibilitate o luna, doua, trei, dupa posibilitatile fiecaruia. Trebuie sa spunem foarte clar: amanare nu inseamna iertare. Dupa ce trece perioada de amanare ratele trebuie platite. Bineinteles ca nu vor fi platite imediat, dar trebuie platite.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

