- Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, referindu-se la cele doua crize cu care se confrunta Romania in prezent.

- Ministrul Finantelor: "Criza actuala e mai grava decat Marele Crah din 1929. Niciodata, pe timp de pace, nu s-a oprit economia asa cum s-a oprit acum” Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Trecem…

- "Trebuie sa fim foarte onesti cu noi. Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In acelasi timp, trebuie sa avem toate datele pentru exercitiul bugetar la 6 luni de zile. Datele sunt ok, am reusit sa evitam un dezastru pentru economie. Dar eu vad lucrurile putin…

- Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la B1 TV."Trecem prin cea mai dificila perioada pentru economie din ultima suta de ani. In primul rand ca n-a mai existat o criza dubla, una de sanatate si…

- Guvernul vrea sa aloce mai multi bani pentru investitii in cea de-a doua jumatate a anului, deoarece doar astfel vor putea fi crescute pensiile si salariile in anii urmatori, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Tot pe subiectul cresterilor pensiilor de la 1 septembrie,…

- Citu: Economia trece printr-o perioada dificila in T2, cifrele din mai și iunie sunt normale pentru o perioada de criza. Revenirea in T3 este aproape o certitudine Economia trece "printr-o perioada dificila” in trimestrul al doilea al acestui an, dar revenirea in trimestrul III este aproape…

- Vom reveni la perspectiva "stabil'' cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei "stabil" pentru Romania la toate agentiile de rating, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa."Aceasta perspectiva…

- Cițu, despre imprumutul de 3,3 mld. euro de pe piețele externe: “Finantarea unui deficit de aproape 7% din PIB, fara ajutorul vreunei institutii internationale, este o premiera pentru Romania” Interesul pentru Romania pe piețele internaționale a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care…