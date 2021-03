Prim-ministrul Florin Citu da asigurari ca Romania nu va ajunge in lockdown, dar ii indeamna pe romani sa respecte masurile de protectie, pentru „a trece cu bine” peste aceasta perioada de pandemie. Totodata, el mentioneaza ca, in perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic anti-COVID va ajunge la 80.000. „Am participat la sedinta tehnica de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a ma asigura ca obiectivele pe care le-am trasat in privinta pandemiei sunt indeplinite. Numarul paturilor din spitale a crescut. Fac apel la romani sa respecte masurile de protectie. Numai asa vom trece…