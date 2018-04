Stiri pe aceeasi tema

- "Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps. In 2018 necesarul de finantare este de 74,7 miliarde lei. Bani atrasi cu dobanda din ce in ce mai mare…

- Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii, susține senatorul PNL Florin Citu. "Mai poate Romania evita o criza economica de proportii? Nu. Din punctul meu de vedere se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. Acesta este singurul rezultat al populismului…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. "Mai poate Romania evita o criza economica de proportii? Nu. Din punctul meu de vedere se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. Acesta este singurul rezultat al populismului…

- Florin Citu a publicat, miercuri, un document din raportul de activitate al ANAF pe 2017 de unde reiese, potrivit senatorului, ca tinta suplimentara, anul trecut, pentru fiecare inspector ANAF,a fost de a aduce 3.3 milione lei in plus de la persoane juridice si 650.000 lei de la persoane fizice.…

- Banii trimisi acasa de romanii din strainatate vor fi mai bine verificati. Toti cei care transfera mai mult de 1.000 de euro trebuie sa declare si de unde au aceasta suma. Asta prevede un proiect de modificare a Legii privind combaterea terorismului şi a spălării banilor. Cei…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a afirmat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de lei trimisa in Romania va trebui justificata prin documente,…

- "​Fara sa pretind ca stiu cum sau de unde se va intampla urmatoatrea criza, cred ca cel mai plauzibil scenariu este o corectie brutala, fie pornita din datoriile substantiale care exista acum, fie din supraevaluarea preturilor capitalului, cu doua consecinte: una pe clase de active- o plecare a capitalurilor…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…