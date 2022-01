Florin Cîțu: România e victima propriului succes Președintele PNL, Florin Cițu, a spus azi, intr-o declarație de presa, ca așteapta de la PSD acordul Comisiei Europene daca intr-adevar social-democrații doresc renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența. Liberalul a vorbit și despre ajustarea sumelor alocate prin PNRR, susținand ca astfel de proceduri vizeaza toate țarile și ca „Romania a fost victima propriului succes” pentru ca a avut in 2021 o performanța economica mai buna decat se estima. Intrebat daca renegocierea PNRR cu Comisia Europeana este o varianta in momentul de fața, avand in vedere pozițiile PSD, liderul liberalilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, referitor la renegocierea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ceruta de reprezentantii PSD, ca asteapta ca propunerea sa fie dezbatuta in coalitie, dar, mai ales, ca social-democratii sa primeasca acordul Comisiei Europene. „Astept propunerea…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

- In cadrul intrevederii, premierul Nicolae-Ionel Ciuca a prezentat prioritațile Guvernului Romaniei pentru perioada imediat urmatoare.Premierul Romaniei s-a referit la eforturile de gestionare a pandemiei, atat sub aspect sanitar, cat din perspectiva implicațiilor in plan economic și social și a mulțumit…

- „PNRR functioneaza ca un tot unitar, nu functioneaza cum sunt fondurile europene clasice, ca daca un proiect se blocheaza, celelalte merg, pentru ca nu au nicio legatura cu acel proiect. Tocmai de aceea, in 2023 poti sa ajustezi anumite investitii pe care le ai de facut prin PNRR. Adica poti sa verifici,…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) nu mai poate fi rediscutat la Bruxelles, decat daca PSD are „influența” la nivelul Comisiei Europene, a declarat sambata, 13 noiembrie, președintele PNL, Florin Cițu. Afirmațiile premierului interimar vin dupa ce Marcel Ciolacu anunțase „cu toata certitudinea”…

- Ministrul interimar de Finanțe, Dan Vilceanu, a declarat ca Planul Național de Redresare și Reziliența a fost deja discutat și aprobat de Comisia Europeana și nu crede ca mai poate fi modificat precum dorește PSD. Intr-o declarație de presa citata de Agerpres, el afirma ca PNL nici nu susține acest…

- Marcel Ciolacu: Anumite capitole din PNRR vor fi renegociate cu Comisia Europeana de noul Guvern PSD-PNL Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara intr-o emisiune a postului Romania TV, ca aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), de catre Comisia Europeana, nu inseamna…