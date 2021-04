Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune ca va propune CNSU ca circulația in Noaptea de Inviere sa fie permisa pana la ora 5 dimineața, iar magazinele sa ramana deschise pana la ora 20.00 inainte de Paște. De asemenea, stațiunile de pe litoral vor fi deschise, iar unitațile de cazare pot fi ocupate in procent de…

- Guvernul va prelungi astazi, 8 aprilie, starea de alerta pe teritoriul Romaniei. Premierul Florin Cițu a dat o serie de declarații, in care a explicat ce decizii se vor lua pentru noaptea de Inviere și intre ce ore va fi restricționata circulația.

- Premierul Florin Cițu a anunțat, azi, modificarile pe care le va face Guvernul odata cu prelungirea starii de alerta. Acesta spune ca va propune CNSU ca circulația in noaptea de Inviere sa fie permisa pana la ora 5 dimineața, iar magazinele sa ramana deschise pana la ora 20 inainte de Paște. De asemenea,…

- Premierul Florin Cițu a discutat joi cu reprezentanții cultelor religioase despre modul in care vor fi oficiate slujbele de inviere in acest an. Una dintre soluțiile gasite este ca restricția de circulație pentru populație sa fie ridicata in noaptea de Paște fie pana la ora 2.00, fie pe toata durata…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu si coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita s-au intalnit joi la Palatul Victora, cu reprezentantii cultelor religioase din Romania si cu cei ai Secretariatului…

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. In urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2.

- Bisericile vor fi deschise in Noaptea de Inviere, pana la ora 02.00, potrivit unor surse Antena 3. Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și alți inalți oficiali ai Guvernului s-au intalnit, joi, cu reprezentanții cultelor religioase, stabilind, astfel in urma discuțiilor, ca bisericile sa ramana…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca nu se ia in calcul un lockdown de Paste in Romania, sustinand ca numarul de cazuri de infectari creste pentru ca oamenii au fost la schi, nu au respectat in totalitate regulile si ca s-a demonstrat ca nu deschiderea scolilor a generat aceasta problema.…