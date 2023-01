Florin Cîțu revine. Vrea să interzică exporturile României Fostul premier Florin Cițu a semnat un proiect de lege prin care vrea sa interzica in totalitate exportul animalelor vii in țarile din afara UE, care reprezinta 60% din totalul exporturilor din acest sector. Masura, care invoca bunastarea animalelor, va dezechilibra și mai tare balanța comerciala și va afecta, in mod direct, atat crescatorii de […] The post Florin Cițu revine. Vrea sa interzica exporturile Romaniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

