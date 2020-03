Stiri pe aceeasi tema

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters.Romania,…

- "Este o propunere diferita de ce s-a intamplat in 2010 si cred ca am invatat multe din criza din 2008-2010. Astazi statul va sustine, bine, cetatenii, prin noi, ii vor sustine pe ceilalti cetateni care trec prin aceasta perioada dificila. Vor fi niste conditii. In principal vor fi acele societati…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Guvernul se pregatește sa anunțe miercuri o serie de masuri prin care sa ajute companiile aflate in dificultate, pachet care se va ridica la circa 2 la suta din PIB, a precizat Florin Cițu, marți seara, la Digi24. "O parte din somajul tehnic va fi sustinut de la buget. Veti vedea maine detaliile.…

- Informatia privind intelegerea PSD-PNL vine in contextul in care Marcel Ciolacu, liderul interimar al social democratilor, a anuntat ca va cere aprobare de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) pentru desfașurarea ședinței plenului Parlamentului de…