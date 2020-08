Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante Florin Citu a afirmat ca PSD nu se schimba, fiind tot partidul lui Liviu Dragnea, Mihai Tudose, Viorica Dancila, Darius Valcov si Sorin Grindeanu, iar singurul obiectiv al formatiunii este „sa omoare sectorul privat”.

- Ministrul de Finanțe le-a transmis un mesaj social-democraților, dupa ce ieri a anunțat ca pensiile vor fi majorate, in plina criza economica. „V-am dat șah mat”, le-a spus Florin Cițu celor din PSD.

- Citu: Trimestrul II va fi singurul cu contractie economica, iar Romania nu va intra in recesiune tehnica. Estimarile au fost mult prea pesimiste Economia se va contracta in trimetrul al doilea, dar acesta va fi singurul cu scadere din acest an, astfel ca Romania nu va intra in recesiune tehnica, a declarat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat faptul ca in timpul guvernarii PNL a scazut inflația fața de perioada guvernarii PSD. Cei de la PSD ii dau replica și arata ca, spre exemplu, in timpul guvernarii PNL prețul cartofilor a crescut cu 20% și asta pentru ca intreg bugetul este dedicat ”pilelor…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca PSD da dovada de "ipocrizie" cand cere demisia Guvernului pentru ca premierul Ludovic Orban a fumat in Palatul Victoria, amintindu-i liderului social-democrat Marcel Ciolacu ca "biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, se transformase in…

- Sorin Grindeanu As imparti perioada in care a fost presedinte Liviu Dragnea in PSD in doua perioade. Primul an, primul an si jumatate, a asezat foarte bine partidul pentru alegerile locale si parlamentare din 2016 si le-am castigat. A stiut foarte bine sa organizeze PSD, ceea ce arata o capacitate…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, miercuri, referitor la suma de 3,3 miliarde de euro atrasa de pe pietele externe, ca aceasta emisiune de obligatiuni ofera Guvernului "confortul ca in acest an putem sa finantam toate cheltuielile pe care le avem in buget fara sa existe probleme in perioada…

- PNL se afla la guvernare de la finele anului 2019, insa liberalii sunt convinși ca vinovați de proasta gestionare a crizei coronavirus sunt social - democrații. Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a acuzat pe senatorii PSD, marți, in timpul dezbaterii moțiunii simple depusa impotriva sa, ca avertizase…