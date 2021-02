Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ''ce au distrus socialistii'' si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere "sustenabila". "Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi,…

- „Sectorul industrie a trecut pe PLUS dupa 19 luni! "V"????In octombrie 2020 dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva. Acest sector a fost aruncat in recesiune in aprilie 2019. Revenirea sectorului industrial reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o creștere economica peste…

