Pentru a doua oara in decursul unui singur an, Florin Cițu, in prezent ministru de Finanțe și nominalizare din partea PNL pentru viitorul prim-ministru, renunța la poziție in favoarea lui Ludovic Orban. Șeful PNL a anunțat din cursul negocierilor de astazi cu partenerii de la USR Plus și UDMR ca o soluție pentru deblocarea negocierilor este sa fie el propus prim-ministru, iar Dar Barna sa preia șefia Camerei Deputaților. Deși partenerii de la USR Plus nu sunt de acord, Dacian Cioloș anunțand pe Facebook ca se dorește „un alt inceput”, adica un alt premier decat cel din ultimul an, conform informațiilor…