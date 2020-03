Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, premierul desemnat si-a depus mandatul, inainte de a ajunge la votul Parlamentului. Anuntul a fost facut de Administratia Prezidentiala, cu jumatate de ora inainte de sedinta in care urma sa fie dat votul de investitura. "Domnul Florin Vasile Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru…

- Administrația Prezidențiala: Domnul Florin Vasile Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie și urmeaza sa faca o declarație de presa in cursul acestei seri.

- Exista o posibilitate sa fie voturi suficiente in Parlament pentru investirea unui guvern condus de Florin Citu, propus miercuri in functia de premier de catre presedintele Klaus Iohannis, apreciaza politologul Cristian Pirvulescu. "In cursul dupa-amiezii, numele lui Florin Citu a fost atat de mult…

- Florin Cițu, ministrul interimar al Finanțelor, a fost propus de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de premier. Anunțul a fost facut miercuri seara, dupa consultarile cu partidele parlamentare. Reacțiile politice nu au intarziat sa apara.

- O decizie batjocoritoare, o insulta, cea mai mare țeapa data romanilor de la Traian Basescu incoace - sunt cuvintele folosite de fostul ministru PSD-ist al Finanțelor Eugen Teodorovici dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca il desemneaza pe Florin Cițu pentru formarea noului Guvern.

- Dupa aproape patru ore de discutii, cu putin timp in urma s-au incheiat consultarile organizate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat de premier, dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, si-a depus mandatul de premier desemnat. Intr-o…

- Riscam sa intram intr-un blocaj! (pana acum ce a fost?) datorat, evident, PSD Cu poza sa marțiala de președinte reales, Klaus Iohannis a facut o scurta declarație prin care a informat națiunea ca Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat. Cele 15 zile in care ar fi trebuit sa fie investit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis l-a propus, din nou, pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a invitat, astazi, la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor si formatiunilor parlamentare pentru consultari in vederea desemnarii candidatului…