Florin Cîţu: Relaxările depind de rata de vaccinare. Tot Guvernul trebuie să se implice Premierul Florin Citu afirma ca va exista relaxare a masurilor in toate domeniile si in toate zonele, insa natura acestora depinde de rata de vaccinare. In plus, premierul a cerut implicarea intregului Guvern in obtinerea succesului campaniei de vaccinare. ”De la 1 iunie vor exista relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona. Sa tinem minte ca aceasta data nu inseamna relaxare totala, 1 august este al doilea pas pentru alte masuri. Dar vreau sa se inteleaga foarte clar: relaxarile depind de rata de vaccinare”, a scris, marti, pe Faebook, Florin Citu. Acesta a precizat ca doreste sa vada cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

