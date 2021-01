Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a susține joi ca in 2020 a fost stopata caderea economiei generata de criza de sanatate si a fost generata "cea mai rapida revenire din istorie dupa o perioada de criza". "In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate si am generat cea mai rapida revenire din…

- Premierul Florin Citu a afirmat joi ca in 2020 a fost stopata caderea economiei generata de criza de sanatate si a fost generata ‘cea mai rapida revenire din istorie dupa o perioada de criza’, adaugand ca in 2021 va fi o crestere solida. ‘In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu , susține ca Romania va avea in 2021 o economie puternica, de care vor beneficia toți romanii. Totul se datoreaza, spune premierul, și reformelor ce urmeaza sa fie implementate. „In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate și am generat cea mai rapida…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca Romania va avea in 2021 o economie puternica, de care vor beneficia toți romanii. Totul se datoreaza, spune premierul, și reformelor ce urmeaza sa fie implementate. Citește și: VIOLENȚE in SUA! Dolarul a CAZUT la un minim istoric: cel mai scazut…

- Partidul Social Democrat (PSD) a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca noul Guvern, negociat de PNL, USR-PLUS si UDMR, este condus in realitate de Dan Barna si Dacian Ciolos, iar liberalii "sunt de umplutura".

- Dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva in octombrie 2030, iar revenirea acestui sector reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari, a scris marti ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Sectorul industrie…

- Economia a crescut cu 5,6% in trimestrul III, iar datele oficiale arata o revenire in V a economiei, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Date oficiale - revenire in V a economiei! In trimestrul III economia a crescut cu 5,6%. Am spus…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca ”am trecut” peste perioada dificila din punct de vedere economic si ca acum avem o revenire ”in V”, dar si ca statul incearca sa intervina acolo unde sunt unele probleme. Citu a criticat PSD despre care a precizat ca a crescut taxele, in timp…