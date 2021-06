Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a explicat, marti, declaratiile facute in timpul dezbaterilor de la motiunea de cenzura privind alegerile interne din PNL, aratand ca acestea au fost facute in contextul "luptei" cu PSD. "E vorba de lupta mea cu PSD. Stiti foarte bine ca sunt cel mai atacat om de PSD si cred ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat pe cine prefera mai degraba la sefia PNL intre Florin Citu si Ludovic Orban, ca "mai degraba cine va castiga alegerile". "Mai degraba cine va castiga alegerile", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat marti daca la sefia PNL il vede mai degraba…

- Consilierul județean Raul Olajos, președintele PLUS Timiș, a anunțat, sambata, ca se va „bate” cu primarul Dominic Fritz pentru președinția organizației județene a USR PLUS. „La mai bine de un an de cand am fost ales președinte PLUS Timiș, am ințeles ca este foarte diferit sa conduci o organizație politica…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Timisoara, ca in problema migrantilor este vorba despre siguranta romanilor si a cetatenilor care vin in Romania, dar si ca au fost alocate toate resursele necesare pentru a gestiona aceasta problema cat mai bine. Citu a adaugat ca nu a primit vreo cerere…

- Premierul Florin Cițu a spus, joi, la Timișoara ca județul este in top 5 la campania de vaccinare și l-a laudat pe președintele Consiliului Județean, Alin Nica. "Sunteți in top 5 cu campania de vaccinare. Ați facut o treaba buna. Campania de vaccinare continua. Trebuie sa continuam cu toate…

- Președintele PNL Buzau, deputatul Gabriel Avramescu il ironizeaza pe primarul Constantin Toma, cand vine vorba despre unul dintre sloganurile acestei perioade, „Buzaul Verde”. „Am descoperit, astazi, ce inseamna de fapt „#BuzaulVerde” pentru domnul primar Constantin Toma. Mai pe scurt: balarii!!! Știți…

- Lupta din interiorul Partidului Național Liberal trece la un alt nivel. Premierul Florin Cițu il infrunta pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru șefia PNL. Primarul Clujului, Emil Boc, il susține pe Florin Cițu la șefia partidului. Echipa premierului mizeaza pe un nou suflu in formațiunea…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, susținut de Emil Boc, sunt in competiție pentru șefia PNL. Ludovic Orban a anunțat dupa ședința BEX al PNL ca va candida pentru funcția de președinte al PNL și ca oricine il poate concura. Inainte de ședința liberalilor, primvicepreședintele Rareș Bogdan…