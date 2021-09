Florin Cîțu recunoaște că din când în când râde de el. Așa a fost și cu filmulețul cu Superman Premierul Florin Cițu a explicat joi seara la TVR, unde a fost inviatat, cum a ajuns sa se posteze in chip de Superman pe rețelele de socializare. “Am simțul umorului” a spus premierul. Filmulețul a avut mii de comentarii pe de o parte amuzante, pe de alta ironice. Florin Cițu a spus ca nu el […] The post Florin Cițu recunoaște ca din cand in cand rade de el. Așa a fost și cu filmulețul cu Superman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca certificatul verde ar putea fi folosit și in restaurante, atunci cand incidența COVID trece de 3 la mie. „Nu vreau sa mai inchidem activitațile economice la incidența peste 3 la mie și ca sa ramana deschise trebuie sa avem o soluție de monitorizare. Restaurantele…

- Premierul Florin Citu a publicat, duminica, un mesaj pe facebook prin care se adreseaza colegilor din partid. Recunoaste ca toata campania electorala interna nu a adus beneficii. Mai mult, le cere liberalilor sa stranga randurile, in conditiile „in care sunt destui care ne saboteaza”, scrie premierul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, sambata, ca propunerea sa pentru funcția de ministru al finanțelor este Dan Vilceanu, cel mai apropiat dintre colaboratorii și susținatorii sai. Intrebat simbata, la Palatul Victroia cine va fi urmatorul ministru al finanțelor, premierul Cițu a raspuns: „(…)propunerea…

- Premierul Florin Citu ar fi fost convocat la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis, joi, 12 august, spun surse din mass- media. Chemarea ar avea legatura cu arestarea premierului roman in SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului. Episodul a avut loc in anul 2000,…

- Premierul Florin Cițu a admis miercuri ca a facut o greșeala, cu 20 de ani in urma, in SUA, cand a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest și a platit o amenda foarte mare. Premierul a precizat ca a fost vorba despre o contravenție. „Da, acum 20 de ani. Este vorba […] The post Florin…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern ca, in cazul Ministerului Transporturilor, a trebuit sa ia bani si nu sa aloce fonduri in plus in ceea ce priveste rectificarea bugetara. Remintim ca Ministerului Transporturilor si Infrastructurii i s-a suplimentat bugetul cu numai…

- Premierul Florin Citu a preluat, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta functie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal. ”Prim-ministrul a solicitat si situatia…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca nu sunt motive ca in Romania sa existe și valul patru, mai ales ca Guvernul a dus vaccinul „cam peste tot” și campania de vaccinare funcționeaza, dovada fiind scaderea numarului de persoane infectate. „In ceea ce ne privește, ca Guvern, am dus vaccinul cam…