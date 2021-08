Premierul Florin Cițu a admis miercuri ca a facut o greșeala, cu 20 de ani in urma, in SUA, cand a condus sub influența alcoolului, a stat 2 zile in arest și a platit o amenda foarte mare. Premierul a precizat ca a fost vorba despre o contravenție. „Da, acum 20 de ani. Este vorba […] The post Florin Cițu recunoaște ca a fost inchis 2 zile in SUA pentru conducere sub influența alcoolului: „Am facut o greșeala acum 20 de ani” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .