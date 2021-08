Florin Citu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, cand este gata rectificarea bugetara. “Rectificarea bugetara este gata, este in avizare in acest moment, va trebui sa mearga la aviz la CES si apoi sa fie aprobata. Este pozitiva si reducem si deficitul bugetar. Avem mai multe venituri la buget, incasari. Astazi a fost publicata executia pe luna trecuta, dar pe luna august sa stiti ca si aici lucrurile sunt foarte bune in ceea ce priveste veniturile la buget, ceea ce arata clar ca anul acesta deficitul trebuie sa mearga mai jos chiar decat l-am estimat…