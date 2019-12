Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania asupra mai multor teme privind activitatea administratiei publice locale.In perspectiva definitivarii proiectului rectificarii bugetului pentru anul 2019, prim ministrul a precizat…

- Ministerele Educației, de Interne si Transporturivor fi primele sacrificate la apropiata ractificare bugetara, prima a guvernului Orban. De aici va lua bani Executivul, urmand sa ii redistribuie, in special pentru plata pensiilor si salariilor, dar si catre administratiile locale, catre Ministerul…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea…

- Premierul Ludovic Orban i a spus miercuri ministrului de Finante, Florin Citu, sa tina cont la rectificarea bugetara de cererile primariilor care au nevoie de bani pentru a putea face toate platile panala sfarsitul anului, transmite Romania TV.Domnule ministru al Finantelor, aveti o sarcina extrem de…

- Rectificarea bugetara se numara printre prioritatile ministrului propus al Finantelor Publice, Florin Citu. "Primul si primul lucru pe care trebuie sa-l facem este rectificarea bugetara", a anuntat, marti, Florin Citu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, conform…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern de vineri se va adopta o hotarare prin care se vor aloca 1,4 miliarde de lei pentru functionarea UAT-urilor, precizand ca a doua rectificare bugetara va avea loc in luna noiembrie, nu saptamana aceasta, cum credea…

- „Motiunea de cenzura nu va trece!” afirma presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar. „Vedem cu totii ca insusi textul moțiunii este slab, lipsit de cifre și de substanța. El abunda in acuzații, dar este complet lipsit de soluții. Un astfel de text nu poate fi un argument serios pentru schimbarea…