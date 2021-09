Florin Cîțu RECIDIVEAZĂ. S-a enervat pe jurnaliști și A PLECAT de la conferința de presă In cele 3 minute cat a stat in fața presei, Florin Cițu a anunțat alocarea a inca 450 de milioane de lei pentru gestionarea situației dificile din valul 4 al pandemiei, dand din nou vina pe fosta conducere a ministerului Sanatații."Pregatirea a fost subminimala, ca sa fim eleganți".Cițu a precizat și demersurile pe care le face PNL, ca urmare a celor 2 moțiuni de cenzura ce vizeaza Guvernul.„S-au format doua echipe de negocieri, la Camera Deputaților și la Senat, pentru a forma majoritate in Parlamentul Romaniei. Cateva mesaje ferme din partea PNL: In primul rand știm in ce situație se afla Romania.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

