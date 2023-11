Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea sesizarii presedintelui Romaniei si Senatului pentru formularea cererilor de efectuare a urmaririi penale fata de trei persoane…

