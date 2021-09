Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 18:55 – Florin Citu a castigat astazi mandatul de presedinte al Partidului National Liberal, cu 2.878 de voturi, potrivit Agerpres. Conform surselor citate de agențiile de presa, contracandidatul sau, Ludovic Orban, ar fi obtinut 1.898 de voturi pentru. Partidul National Liberal este, de…

- Noul lider al liberalilor din Alba este presedintele Consiliului Judetean (CJ), Ion Dumitrel, care a câstigat detasat alegerile interne, învingându-l pe europarlamentarul Mircea Hava la o diferenta de peste 100 de voturi. Ion Dumitrel a fost susținut în cursa interna de premierul…

- Alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL Timișoara au fost caștigate, sambata, de viceprimarul municipiului,Cosmin Tabara. Cosmin Tabara a obținut 238 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Claudiu Chira, a intrunit 119 voturi. Neoficial, Tabara este considerat…

- "Doamana ministru care regurge la gesturi de violența... Mi-a bagat unghia in mana (...) pentru ca am stat foarte aproape de colegii", susține colegul fostului ministru al Educației. Monica Anisie este noul presedinte al PNL Sector 2, in urma alegerilor care au avut loc luni seara. Anisie, fosta protejata…

- Monica Anisie a avut-o drept cntracandidata la funcția de președinte al PNL sector 2 pe Oana Nicolescu, susținatoare a lui Ludovic Orban, dupa ce alți 6 candidați s-au retras.Anisie a obtinut 248 de voturi, in timp ce contracandidata sa a adunat 173 de voturi.Ședința de la sector 2 a fost extrem de…

- Monica Anisie a castigat un nou mandat la conducerea Organizatiei PNL Sector 2. In conferinta de alegeri desfasurata luni seara, Monica Anisie a obtinut 248 de voturi, iar contracandidata sa Oana Nicolescu - 173 de voturi. La conferinta de alegeri, desfasurata la Palatul Parlamentului, au fost prezenti…

- Ludovic Orban a comentat mai pe larg rezultatele alegerilor parțiale din weekend și a aratat ca PSD iși anunța eronat victoria avand in vedere ca numarul de voturi este net in favoarea PNL. „Pentru cei din Opoziție care și-au proclamat in mod fals victoria in alegerile locale parțiale din acest week-end,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii au castigat alegerile partiale de duminica, sustinand ca sondajele PSD au fost masluite. "Conform datelor de la AEP si numaratorii paralele efectuate de PNL, PNL a castigat alegerile locale care au avut loc duminica in cele…