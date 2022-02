Florin Cîţu: Rata inflaţiei este deja mare, se duce spre două cifre. Dacă depăşeşte 10%, mă îngrijorează “Rata inflatiei este deja mare, se duce spre doua cifre. Daca depaseste 10%, ma ingrijoreaza. Dar trebuie sa fim foarte onesti si sa spunem ca atributul controlului inflatiei revine suta la suta Bancii centrale. (…) Sunt doua variante: pe de o parte, Banca centrala, prin instrumentele pe care le are – si asta este dobanda, pretul banilor – poate usor, usor sa scumpeasca pretul banilor, asta este o varianta”, a afirmat Citu, fost ministru de Finante, marti seara, la B1 Tv. El a adaugat ca Guvernul poate sa ajute prin doua cai. “Unu: sa mentina deficitul bugetar redus sau sa-l reduca si doi:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

