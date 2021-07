Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, a criticat modul in care Guvernul condus de Florin Cițu conduce Romania. „Nu se livreaza cum ar trebui”, a spus Ilie Bolojan. De cealalta parte, Florin Cițu se arata deranjat de astfel de atacuri din partea lui Bolojan, catalogand analiza acestuia in cheia atacurilor…

- Influentul liberal Ilie Bolojan considera ca actuala coaliție de guvernare nu a „livrat” așa cum ar fi trebuit. „Durata de viața a unei guvernari este limitata, miza unei guvernari este sa foloseasca timpul la maximum posibil, din prima zi sa faca ceea ce trebuie. Exista o presiune a timpului…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, la receptia oferita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei, ca Guvernul vizeaza stimularea unei prezente economice americane cat mai consistente in Romania. "Vom mentine cooperarea strategica dintre Romania si SUA la cel mai inalt nivel prin fructificarea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca 5 milioane de lei vor fi alocate pentru acordarea de ajutoare de urgența familiilor care au fost afectate de inundațiile din acest an. O Hotarare de Guvern in acest sens a fost aprobata in ședința de joi a Executivului. De aceste ajutoare vor beneficia persoanele care…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Deveselu, intrebat despre cresterile de preturi, ca puterea de cumparare a crescut. „Dar puterea de cumparare a crescut“, a spus premierul, dupa ce unul dintre participantii la o intalnire electorala de sustinere a candidatului PNL la Primaria Deveselu a intrebat…

- Premierul Florin Cițu spune ca regiunile Romaniei trebuie unite prin autostrazi, astfel incat Romania sa se poata dezvolta mai bine. „In urmatorii 5 ani o sa facem mai mult pentru romani, pentru ca suntem datori și avem restanțe, statul are restanțe și trebuie sa le platim. Cred ca in urmatorii 5 ani…

- Potrivit programului transmis de Guvern, de la ora locala 14.00, premierul Florin Citu are o intalnire cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi. De altfel, premierul a anuntat ca proiectele de infrastructura sunt prioritare in PNRR, urmarindu-se rezolvarea mai multor probleme. De…