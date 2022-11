Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 ramane in istorie ca cel mai mare atac al PSD la bunastarea romanilor, afirma fostul premier Florin Cițu: „PSD nu a mișcat in front cat am fost președinte al PNL”. „Un an de guvernare PSD = saracirea in masa a romanilor! Anul 2022 ramane in istorie ca cel mai mare atac al PSD la bunastarea…

- USR s-a opus in Parlament oricarei cresteri de taxe, dar coalitia PSD-PNL-UDMR nu este interesata de bunastarea romanilor, ci doar de buzunarele proprii si ale clientelei de partid, mai arata comunicatul de presa al formatiunii. In Comisiile de buget-finante si pentru munca, USR a depus peste 50 de…

- „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani publici. Datele arata clar ca romanii o duc mai bine fara PSD. Dobanzile romanilor erau mai mici in guvernarea liberala din 2020 fata de guvernarea psd-ista din 2018-2019 si mai mici in guvernarea liberala din 2021 fata de guvernarea psd-ista…

- „Vreau sa construiesc cu Nicolae Ciuca, suntem amandoi conștienți de responsabilitatea pe care o avem in acest moment, dar vreau ca colegii mei sa fie respectați și sa nu fie atacați pe nedrept. Sa nu nu se ceara inlocuiri pe nedrept, fiindca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarșit!”, a spus…

- ”Vreau sa construiesc cu premierul Nicolae Ciuca, dar vreau ca toti colegii mei sa fie respectati, sa nu mai fie atacati, sa nu ni se mai ceara inlocuiri pe nedrept, pentru ca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarsit”, a afirmat, vineri, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat ca…

- PSD a lansat, miercuri, un atac frontal la presedintele Klaus Iohannis si la fostii lideri PNL, Florin Citu si Ludovic Orban, in cadrul unui videoclip postat pe pagina de Facebook, in care acuza faptul ca "pentru dreapta, cresterea pensiilor nu a fost o prioritate". In filmul de 50 de secunde, realizat…

- „Cred ca se referea la rata inflatiei medii. Noi avem doua legi, cea cu rata inflatiei, dar stiti ca se ia cu anul anterior si avem cresterea punctului de pensie pana la 40%, mai avand o restanta de 11,91 in acest moment ca sa inchidem legea cu marirea pana la 40%. Stim cu totii ca in acest moment se…

- Scena politica, sau mai pretentios spus esichierul politic al momentului, este in sine o comedie, un spectacol in care joaca toata lumea, unii ca personaje principale, altii ca figuranti. Daca am incerca sa facem un tabel nominal cu personajele principale ne-ar veni foarte greu. De exemplu, presedintele…