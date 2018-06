Florin Cîţu: PSD acoperă gaura la buget cu banii românilor din DIASPORA! Liberalul a subliniat ca, in ultima ședința de Guvern, s-a aprobat un proiect de lege care prevede ca se pot confisca banii romanilor trimisi in tara daca nu sunt jutificati cu documente. ”Sunt disperati. Nu au bani de pensii si salarii si atunci iau bani de pe unde pot”, sustine Citu care se declara convins ca din iulie vor fi luati si banii din Pilonul II de pensii, potrivit News.ro . Citu a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care sustine ca ”PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din diaspora”. ”V-am avertizat si am avut dreptate! Dragnea si PSD au pus ochii si pe banii romanilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

