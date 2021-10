Florin Cîțu: Protestul de sâmbătă a fost unul cinic Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul anti-vaccin de sambata a fost unul „cinic”, susținand ca ceilalți romani(cei care nu au participat la protest) cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital. „Ne uitam acum și m-am uitat și la protestul de ieri, protest cinic, in ziua in care aveam cel mai mare numar de persoane vaccinate și vedem ca avem multe explicații. Unul dintre ele este ca avem un partid in Romania și avem o mișcare susținuta și de partide care ar fi fost oarecum pro-europene care au un mesaj antivaccinare”, a declarat Florin Cițu. Premierul mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat ca protestul de sambata a fost unul „cinic”: „Ceilalți romani cheltuie mai mulți bani pentru ca unii sunt iresponsabili și ajung in spital”. „Obiectivul respectiv (de 10 milioane de persoane vaccinate pana in septembrie – n.r.) era legat de numarul de doze pe care puteam…

- Premierul Florin Citu s-a vaccinat duminica, 3 octombrie, in jurul orei 11:00, cu doza de rapel impotriva COVID, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” si a precizat ca e singura solutie in acest moment. „Am facut a treia doza de vaccin.…

- LIVE-VIDEO Protest in București: Antivacciniștii au ieșit in strada. AUR, Șoșoaca și partidul lui Dragnea, printre ei Cateva mii de oameni protesteaza, sambata, in Piața Universitații și Piața Victoriei din București, dupa instituirea noilor restricții anti-Covid. O parte dintre manifestanți au blocat…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restriccțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. Protestul din Piața Universitații este organziat de...

- Un numar de 204.000 doze de vaccin Janssen ajung astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, potrivit unui comunicat transmis de Comitetului Național de Vaccinare anti-Covid (CNCAV). …

- La inceputul anului scolar, artistul Tudor Chirila a declarat luni, 13 septembrie, la emisiunea Piata Victoriei de la Europa FM, ca exista o bariera intre beneficiarii actului educational si slujitorii care trebuie sa faca acest act functional. Tudor Chirila a venit insotit la emisiunea Piata Victoriei,…