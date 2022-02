Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, luni, ca a prezentat masurile privind reducerea contributiilor si a TVA ca economist, subliniind ca acela care "ignora" lectiile din 2008 o sa fie responsabil pentru "o criza majora in perioada urmatoare", transmite

- Se propune reducerea CAS-ului și a TVA-ului Președintele PNL, Florin Cițu, propune o scadere a contribuțiilor pentru CAS, astfel incat aceasta sa contribuie, de fapt, la o creștere a salariilor romanilor. Cițu sugereaza o reducere a contribuției CAS de la 25% la 20%, ceea ce ar insemna aproape 317 lei…

- ”Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. Reducerea TVA – tempereaza inflatia”, scrie Citu in postare. Presedintele PNL prezinta si solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii. ”Reducerea CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus in buzunar…

- Florin Citu susține ca creșterea salariilor este posibila, daca se reduc niște taxe și contribuții.Președintele PNL a postat duminica un mesaj pe Instagram, in care a prezentat solutii pentru ca romanii sa fie mai bine remunerați.„Solutii: 1. Reducerea contributiilor - mai multi bani in buzunarele romanilor.…

- Cum ar putea crește salariile romanilor? Fostul premier Cițu vine cu o varianta. Pe Instagram. Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca reducerea CAS de la 25% la 20% reprezinta o solutie de crestere a salariului pentru toti romanii si ar insemna, la un salariu mediu, o crestere de aproximativ 317 lei.…

- Președintele PNL, Florin Citu a postat duminica, 13 februarie, un mesaj pe Instagram, in care a prezentat solutii pentru ca romanii sa aiba „mai mulți bani in buzunare”.„Solutii: 1. Reducerea contributiilor - mai multi bani in buzunarele romanilor. 2. Reducerea TVA - tempereaza inflatia”, a scris Florin…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat luni, la Digi24, ca daca Guvernul va lua din banii de investiții pentru finanțarea unor cheltuieli, atunci crește riscul ca Romania sa aiba o criza economica majora. „Este in momentul acesta un context economic global dificil, dar nu…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a vorbit, vineri, despre situația economica a Romaniei, spunand ca țara noastra a avut, anul trecut, cea mai mare creștere din UE. "Ma ingrijoreaza și este un subiect pe care trebuie sa-l discutam, ma ingrijoreaza evoluția unor indicatori economici: inflație,…