Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. “Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban, am decis sa propun in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2020”, scrie ministrul Finantelor pe pagina sa de Facebook.…