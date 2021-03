Florin Cîțu propune măsuri mai dure în cazurile în care nu se respectă regulile anti-COVID Premierul Florin Cițu a susținut, luni, ca are in cursul acestei zile mai multe discuții cu reprezentanții autoritaților locale deoarece trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale in care masurile anti-COVID-19 nu sunt respectate. „Masurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca romanii care respecta regulile de mai bine de un an sa aiba de suferit din aceasta cauza”, a spus șeful Guvernului, potrivit B1. Acesta a mai precizat ca daca oamenii vor respecta masurile de prevenție, atunci va putea fi ținuta deschisa economia și nu vor mai fi aglomerate spitalele. „Nimeni nu este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Florin Cîțu afirma ca trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale în care masurile de prevenire a infectarii cu nou coronavirus nu sunt respectate, precizând ca românii care au respectat regulile nu trebuie sa aiba de suferit. „Nimeni nu este mai presus…

- „Sunt foarte suparat sa vad ca exista o minoritate printre concetațenii noștri care inca nu vrea sa respecte regulile”,spune premierul Florin Cițu. El anunța ca se intalnește cu reprezentanții administrațiilor locale pentru gasirea soluțiilor. „Am vazut și eu imaginile cu ce s-a intamplat weekend-ul…

- Premierul a spus ca nu iși dorește sa ajungem in situația de a intra in carantina, dar a subliniat ca acest lucru poate fi evitat doar daca toata lumea respecta masurile de protecție.Cițu a criticat politicienii care instiga la nerespectarea regulilor și a precizat ca Diana Șoșoaca a fost amendata ”de…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si a numarului de pacienti internati la terapie intensiva. Premierul a precizat faptul ca singura soluție pentru a ieși cat mai repede…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu voi detalii despre situația romanilor ramași blocați pe aeroportul din Cancun. Cetatenilor romani li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a cinci dintre ei. Cele cinci persoane carora nu li s-a permis accesul in țara se vor…

- Florin Citu a anuntat ca firmele din Romania care nu vor respecta masurile privind prevenirea și combaterea epdemiei de Covid-19 vor avea activitatea suspendata pe o ”perioada determinata”.

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- Premierul desemnat Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu va insela increderea cu care a fost investit si va face tot ce va putea pentru indeplinirea obiectivelor: trecerea cu bine peste criza din sanatate si repornirea economiei. „Stimati colegi senatori si deputati, colegi, membri ai Guvernului,…