Florin Cîțu propune extinderea Aeroportului Timișoara: ne gândim la componenta cargo Premierul Florin Cițu a anunțat ca specialiștii analizeaza extinderea Aeroportului Timișoara, care are deja in lucru un nou terminal de pasageri, iar un altul in proiectare, și a dezvaluit faptul ca este vorba despre componenta cargo, astfel incat zona sa devina un punct important pentru transportatori. Declarațiile prim-ministrului Florin Cițu au fost facute joi, la […] Articolul Florin Cițu propune extinderea Aeroportului Timișoara: ne gandim la componenta cargo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Comisia Europeana propune extinderea Spatiului Schengen (de libera circulatie) cu Romania, Bulgaria si Croatia, pentru a face fata mai bine situatiilor de criza. „Schengen nu este complet fara toate statele membre”, a declarat Margaritis Schinas, vicepresedintele Comisiei Europene.

- Premierul Florin Cîțu susține ca în cadrul vizitei sale la Bruxelles, PNRR a fost foarte bine primit de Comisia Europeana. "Ati vazut remarca doamnei Ursula von der Leyen ca România face progrese în ceea ce priveste reformele", a afirmat premierul la finalul ședinței…

- Mirela Ionela Achim (b1.ro) Premierul Florin Cițu a dat asigurari marți, din nou, ca anul acesta nu vor fi majorate taxele și nici nu vor fi introduse unele noi. Intrebat daca ar putea fi eliminate taxele pe salariul minim, premierul a raspuns: „Suntem in al doilea am in care nu s-a intaplat nimic cu…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu raspunde ”acuzațiile celor din opoziție”, ca replica la acuzațiile foarte dure lansate de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. ”Nu comentez declarațiile celor din opoziție in fiecare zi. In același timp avem o pandemie de gestionat, lucruri importante…

- Elevii ar putea invața in trimestre, in loc de semestre, de la toamna, și ar putea reveni la scoala la 1 septembrie, odata cu profesorii, scurtandu-se vacanța de vara, potrivit anunțului facut, duminica, Sorin Cimpeanu, care a spus ca Ministerul Educației va propune ca anul școlar sa se extinda incepand…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a declarat duminica ca anul școlar s-ar putea prelungi incepand cu septembrie 2022 și ca Ministerul Educatiei oricum sustine ideea extinderii perioadei de cursuri in invatamantul preuniversitar, intrucat școala online a creat unele pierderi, potrivit News . „Acest…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni formarea unui comitet interministerial care sa gestioneze revenirea la normalitate de la 1 iunie. Principalele declarații: Cerusem o analiza dupa ce am luat decizia legata de supermarketuri, ma intereseaza traficul din magazine. Voi anunța un comitet interministerial,…

- Este vorba despre un set de masuri pe care Guvernul le pregatește in acest moment și care ar urma sa se aplice weekend de weekend și asta in localitațile unde rata de incidența trece de un anumit coeficient.