Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca propune ca in cazul nuntilor deja programate in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 ajunge la peste 3 sa se foloseasca certificatul verde. "Sunt nunti programate in perioada urmatoare in zone unde deja se vede ca ajungem…

- „Certificat verde” la nunțile din localitațile unde incidența e peste trei Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (12 septembrie, ora 14:01) - Realizator: Mihaela Mihai - Premierul Florin Cîțu propune folosirea certificatului verde pentru nunțile programate…

- Organizarea nuntilor in localitatile cu incidenta mare de infectare cu Covid-19 se poate face in anumite conditii, potrivit unor declaratii ale premierului Florin Citu, in conferinta cu prefectii, scrie G4Media.

- Certificatul verde digital al Uniunii Europene urmeaza sa fie folosit și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale. Premierul Florin Cițu a propus duminica, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții, folosirea certificatului pentru desfașurarea nunților in localitațile unde…

- De la 1 auguust, Comitetul National pentru situatii de Urgenta propune noi masuri in ceea ce privește desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment. Aceste masuri vor fi aplicate, in functie de incidenta cazurilor de COVID-19. Iata noile masuri decise de CNSU: – Incepand cu data…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, joi, 15 iulie. In patru localitați din județ mai erau cazuri active. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,01 (anterior 0,01). Situația pe localitați – Rata…

- Rata cazurilor de infectare cu noul coronavirus se menține la 0,05 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca. Scaderea, care s-a inregistrat joi, vine dupa doua saptamani in care incidența a stagnat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu au fost cazuri noi COVID-19 raportate in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba vineri, 2 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,04 (anterior 0,04): Localitate/ populație / rata incidența / cazuri TOP localitați – Rata incidenței…