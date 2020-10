Florin Cîțu promite că taxele NU vor crește în anul 2021 „Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor. Am mai spus asta. Este primul guvern care scoate toate taxele puse de socialiști. Toate acele taxe introduse de Marcel Ciolacu, Sorin Grindeau și toata gașca”, a declarat Florin Cițu. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce inseamna greul și lipsurile Ministrul Fianțelor a spus ca bugetul va fi prezentat dupa investirea noului guvern. „PNL va prezenta pana atunci viziunea sa pentru bugetul pe anul viitor. Nu avem nevoie de taxe ca sa aducem bani la buget. Am demonstrat ca putem aduce bani la buget cu mai puține taxe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

